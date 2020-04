Liebe Freunde und Freundinnen von Cliqz,

gestern mussten wir schweren Herzens verkünden, dass die Cliqz-Geschichte vorbei ist. Es ist eine schreckliche Entscheidung, aber es ist die einzig mögliche. Es gibt keine Zukunft für Cliqz, wie wir es heute kennen.

Wir wurden in den letzten Jahren immer wieder gefragt, wie Cliqz scheitern könnte. Diese Frage war leicht zu beantworten. Tatsächlich war es immer viel wahrscheinlicher, dass unser Projekt scheitert, als dass es Erfolg hat. Aber wir haben es trotzdem versucht.

Wir haben so viele Herausforderungen gemeistert: Würden wir in der Lage sein, die besten Talente davon zu überzeugen, mit uns eine neue, anonyme Suchmaschine von Grund auf aufzubauen? Könnten wir die richtigen Daten erhalten, um eine Suchmaschine zu trainieren? Würden wir über genügend Kapital verfügen? Würden wir es tatsächlich schaffen, eine Suchmaschine von anständiger Qualität zu entwickeln, ohne Abkürzungen oder den Index eines Dritten (wie alle anderen alternativen Suchmaschinen) zu verwenden? Wir haben viele Jahre lang das Unmögliche möglich gemacht.

Aber dieses Mal nicht: Eine Pandemie haben wir nicht kommen sehen. Wir haben nicht erwartet, dass ein Virus Auswirkungen auf Cliqz haben könnte. Und selbst noch vor eineinhalb Monaten war nicht abzusehen, was Corona für die Wirtschaft und mehr noch für die politischen Prioritäten bedeuten würde. In den letzten Wochen ist uns klar geworden, dass nun alle politischen Initiativen zum Aufbau einer unabhängigen europäischen digitalen Infrastruktur für Jahre blockiert oder verschoben sind. Covid-19 überschattet alles. In diesem Klima ist eine sinnvolle Diskussion über eine öffentliche Finanzierung einer Lösung wie Cliqz unmöglich.

Auch wenn unsere Geschichte hier endet, bereuen wir nichts. Wir haben in den letzten Jahren so viele großartige Technologien entwickelt: Browser, die die Privatsphäre unserer User schützen. Das Human Web als eine wirklich revolutionäre Art, den Bedarf an Daten mit dem Grundrecht auf Privatsphäre zu vereinen. Unsere einzigartige Schnellsuchfunktion, die es ermöglicht, direkt im Browser zu suchen. Ein komplett neuartiger Ansatz, der gezielte Werbung und Datenschutz miteinander in Einklang bringt. Die leistungsstärkste Anti-Tracking- und Content-Blocking-Technologie. Und natürlich unsere Suchmaschine. Unser Ziel war es, eine der wenigen wirklich unabhängigen Suchmaschinen aufzubauen. Wir haben sie von Grund auf neu aufgebaut, wir haben nicht einfach den Index eines anderen benutzt. Sie funktioniert und bietet 100% Privatsphäre. Wir haben alle Erwartungen übertroffen. Wir haben alle Leute vom Gegenteil überzeugt, die uns gesagt haben, dass es uns Milliarden kosten würde.

Dennoch haben wir es nicht geschafft, die Menschen wirklich auf das Problem aufmerksam zu machen; wir haben es nicht geschafft, eine Größenordnung zu erreichen, die es unserer Suchmaschine ermöglicht, sich selbst zu finanzieren. Wir haben täglich mehrere hunderttausend Nutzer erreicht. Aber – und das ist der Nachteil einer eigenen Technologie – das reicht nicht aus, um eine unabhängige Suchmaschine kostendeckend zu betreiben. Und vor allem ist es uns nicht gelungen, die politischen Akteure davon zu überzeugen, dass Europa dringend eine eigene unabhängige digitale Infrastruktur braucht. Hier können wir nur hoffen, dass jemand anderes weiterkämpft. Denn nach wie vor gilt: Europa braucht eine eigene digitale Infrastruktur. Nach wie vor gilt: Die westliche Welt braucht eine anonyme Suchmaschine, die nicht nur Ergebnisse von Bing oder Google nutzt. Nach wie vor gilt: Die Welt verdient ein besseres, faireres Web. Die Pandemie hat daran nichts geändert.

Wir haben vieles erreicht, auf das wir stolz sein können: Wir haben enormes Wissen erlangt, Dinge mutig völlig anders gemacht. Wir haben Datensammeln und Datenschutz vereint. Vor allem haben wir es geschafft, ein erstaunliches und leidenschaftliches Team um Cliqz aufzubauen.

Wir schulden auch Hubert Burda Media als Unternehmen, als Investor, großen Dank. Burda hat tatsächlich Geld in unser Unternehmen gesteckt, in der Überzeugung, dass ein besseres Internet möglich ist. Wir hätten uns keinen besseren Partner erhoffen können.

Wir sind stolz auf alle, die bei Cliqz gearbeitet und uns unterstützt haben. Wir danken euch allen vielmals für diese Reise. Danke an alle unsere User, die an uns geglaubt und uns wertvolles Feedback gegeben haben. Danke, dass ihr an etwas geglaubt habt, das von Anfang an unwahrscheinlich war, aber wert war, daran zu glauben.

Die Cliqz-Geschichte, wie wir sie kennen, ist vorbei, aber es war die Mühe wert.

Macht’s gut,

Euer Cliqz Team