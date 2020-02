Alternative Suchmaschinen: Bleibt Unabhängigkeit nur eine Illusion?

Google beherrscht mit seiner Suchmaschine über 92 Prozent des weltweiten Suchmarkts. In Deutschland liegt sein Marktanteil sogar bei rund 95 Prozent. Die nächstgrößere Suchmaschine in Deutschland ist Microsofts Bing mit einem Anteil von knapp 3% ( laut Statcounter , Stand: Januar 2020).

Der Billionen-Dollar-Konzern hat eine nie dagewesene Machtfülle über alle digitalen Branchen und keinerlei Skrupel, diese auszunutzen. Mitbewerber werden systematisch kleingehalten, wie das Beispiel rund um das Empfehlungsportal Yelp zeigt. Yelp kämpft schon seit Jahren dagegen , dass Google seine eigenen Dienste in den Suchergebnissen bevorzugt behandelt und so die Konkurrenz ausbootet.

Kartellstrafen allein sind wirkungslos

Google musste wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens zwar schon einige Milliarden an EU-Kartellstrafen bezahlen und Änderungen vornehmen. Doch mit seiner Armee von Anwälten zieht der Monopolist die Verfahren regelmäßig in die Länge. So bleibt ihm immer genug Zeit, Tatsachen zu schaffen und Marktanteile zu erobern.

Google und Bing in neuer Verpackung

Das ist in etwa so, als wenn praktisch alle Fernsehsender dasselbe Programm zeigen und nur das eingeblendete Senderlogo austauschen würden.

Abhängigkeit von Technik und Geschäftsmodell

Ecosia, Qwant und Yahoo setzen beispielsweise allesamt auf Bing. DuckDuckGo zeigt einen Ergebnismix aus verschiedenen Quellen, vor allem von Bing, Yandex und Yahoo. Und auch die kürzlich vom Verizon-Konzern in den USA gestartete Suchmaschine OneSearch ist „Powered by Bing“. Andere wie Startpage beziehen ihre Ergebnisse und Anzeigen direkt von Google.

Viele der scheinbar eigenständigen Suchmaschinen sind in Wirklichkeit von der Technik der beiden Branchengrößen Google und Microsoft abhängig. Dasselbe gilt häufig für das Geschäftsmodell: Die meisten Suchmaschinen übernehmen außer den Ergebnissen von Google oder Bing auch die Anzeigen aus deren Werbenetzwerken, um damit Geld zu verdienen. An der erdrückenden Marktdominanz der US-Konzerne ändern die Scheinalternativen rein gar nichts.

Bei all diesen Suchmaschinen handelt es sich also eigentlich um Metasuchmaschinen ohne eigenen Index. Das macht sie nicht automatisch schlecht. Zum Beispiel verfolgen Ecosia und DuckDuckGo sicherlich gute Absichten. Aber ohne eigenen Suchindex sind sie eben nicht unabhängig und liefern dieselben Ergebnisse wie alle anderen Bing-basierten Suchmaschinen. Das gilt übrigens auch für GMX und info.com, die zusammen mit DuckDuckGo im Rahmen einer Auktion am meisten geboten haben, um in Deutschland neben Google auf dem Suchauswahlbildschirm für Android zu erscheinen.