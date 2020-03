Cliqz Suche: Die unabhängige Alternative zu Google und Bing

Wenn du wirklich unabhängig und anonym im Internet suchen willst, solltest du die Vorabversion unserer in München entwickelten Cliqz Suche ausprobieren – entweder im Cliqz Browser oder direkt unter beta.cliqz.com. Im Gegensatz zu den meisten anderen Suchmaschinen – einschließlich Ecosia und DuckDuckGo – bezieht Cliqz seine Ergebnisse nicht von den US-Suchriesen Google oder Bing, sondern nutzt einen eigenständigen Suchindex. Mehr als nur zwei Suchindexe zu haben ist für Vielfalt, fairen Wettbewerb und eine gesunde Machtbalance ganz entscheidend. Im Folgenden stellen wir die Cliqz Suche und ihre wichtigsten Funktionen vor. In einem weiteren Blogbeitrag werden wir auf die Einstellungen eingehen, mit denen du die Cliqz Suche an deine Wünsche anpassen kannst.

Same same but different

Vielleicht kennst du ja schon die Cliqz-Schnellsuche, die dir im Cliqz Browser eine kurze Auswahl direkt anklickbarer Websitevorschläge als Drop-down-Browsermenü zeigt. Bei der hier vorgestellten Cliqz Suche handelt es sich um eine konventionellere Form einer Suchmaschine, bei der die Ergebnisse auf einer Website (Suchmaschinenergebnisseite oder SERP) dargestellt werden, so wie du es von Google oder Bing kennst. Die neue Cliqz Suche funktioniert also wie eine „ganz gewöhnliche“ Suchmaschine, bietet aber ein paar Besonderheiten:

Anonym suchen

Der Schutz der Privatsphäre unserer Nutzer steht bei Cliqz immer im Mittelpunkt. Und der sicherste Weg, Informationen privat zu halten ist, diese gar nicht erst zu sammeln. Diesen Prinzipien von „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ folgt auch die Cliqz Suche.

Jede Suchanfrage, die du eingibst, ist anonym. Sie wird ohne irgendwelche Metadaten gesendet, die zur Verknüpfung verschiedener Suchanfragen genutzt werden könnten. Es werden keine personenbezogenen Daten oder eindeutigen Identifikatoren wie IP-Adressen gesammelt. Wir zeichnen auch niemals deinen Suchverlauf auf. Wir erfassen lediglich streng anonyme Interaktionsstatistiken, die uns z.B. helfen, unser Suchergebnis-Ranking zu optimieren und neue Suchfunktionen zu entwickeln. Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Smart suchen

Smart Cliqz Widgets bieten dir schnelle Antworten auf alltägliche Fragen. Egal ob Wetterinfos, Flugstatus, Fußballergebnisse oder Wechselkurse, die Informationen werden dir übersichtlich aufbereitet direkt unter der Suchleiste angezeigt. Auf Wunsch kannst du einige Smart Cliqz Widgets mit einem Klick auf den blauen „Folgen“-Button auch deiner Cliqz-Startseite hinzufügen.

Sicher suchen

Unterhalb der Suchleiste auf der Ergebnisseite kannst du einstellen, ob du die „Sichere Suche“ nutzen willst oder nicht. Sie filtert automatisch die meisten anstößigen, nicht jugendfreien Inhalte aus den Ergebnissen heraus. Standardmäßig ist die Sichere Suche eingeschaltet.

Infos über Datensammler

Bei jedem Suchergebnis informiert dich ein kleiner Kreis mit einer nebenstehenden Zahl darüber, wie viele und welche Art Datensammler (Tracker) die verlinkte Webseite enthält.

Ein Klick auf den Kreis hinter dem grünen Seitenlink öffnet ein Pop-up-Fenster mit einer Legende der gefundenen Datensammler-Typen (z.B. Werbung, Website-Analytics, Essenziell oder Social Media). Detaillierte Tracker-Statistiken von whotracks.me zu der jeweiligen Website kannst du mit einem Klick auf „Statistikbericht“ aufrufen.

Wenn du den Cliqz Browser nutzt, bist du dank der integrierten Anti-Tracking-Technologie vor allen diesen Datensammlern geschützt. Der Cliqz Browser ist kostenlos für Windows, Mac, Android und iOS verfügbar.

Vorschaumodus

Über das Augensymbol bei jedem Suchergebnis öffnest du eine Vorschauansicht. In der Desktop-Version erscheint das Symbol erst, wenn du mit dem Mauszeiger über ein Ergebnis fährst. Aktuell zeigt die Vorschau meist nur den Link, den Seitentitel und die Seitenbeschreibung an.

Bei öffentlichen Xing-Profilen bietet die Vorschau zusätzliche Informationen wie Berufserfahrung oder Ausbildung. So kannst du schneller einschätzen, ob sich ein Besuch der Website wirklich lohnt. Künftig wird die Vorschau noch viele weitere nützliche Informationen zu verschiedenen Ergebnissen liefern.

Wissensbox

Rechts von den Suchergebnissen zeigt dir die Cliqz Suche häufig auch eine Wissensbox mit zusätzlichen Informationen an – etwa zu Personen, Unternehmen, Marken, Produkten, Ländern, Tieren oder Pflanzen. Hier findest du unter anderem auch öffentliche Berufsprofile von Xing-Mitgliedern.

Andere suchten auch nach

Unter der Wissensbox siehst du, wonach andere Nutzer im Zusammenhang mit deiner Suchanfrage auch gesucht haben. Das kann für deine weitere Recherche hilfreich sein.

Aktuelle Ereignisse und Themen

Wenn du auf der Cliqz-Startseite nach unten zu den Nachrichten scrollst oder den Tab „Nachrichten“ auf der Suchergebnisseite öffnest, siehst du unter „In den Nachrichten“ eine Auswahl aktueller Trendthemen. Zu jedem Trendthema findest du Artikel aus verschiedenen seriösen Quellen.

Zusätzlich kannst du dir Nachrichten auch nach Themenbereichen wie Politik oder Sport sortiert anzeigen lassen. Die Themenbereiche erscheinen aktuell unter den Ergebnissen im Tab „Nachrichten“. Mit einem künftigen Update werden wie sie noch deutlich prominenter platzieren.

Bildersuche

Die Bildersuche öffnest du über den Tab „Bilder“ auf der Suchergebnisseite. Wie die gesamte Cliqz Suche ist sie derzeit noch im Aufbau und wird von Tag zu Tag besser.

Andere Suchmaschinen nutzen

Falls die Cliqz Suche dir mal nicht das gewünschte Ergebnis anzeigt, kannst du auch eine andere Suchmaschine nutzen. Zur Auswahl stehen standardmäßig Google, Bing und DuckDuckGo. Beachte aber, dass du damit die anonyme Cliqz Suche verlässt.