Corona-App: Was ist der Unterschied zwischen Tracking und Tracing?

Tracking oder Tracing?

In der Logistik stehen Tracking und Tracing für die Sendungsverfolgung. Tracking bezeichnet hier in der Regel die Verfolgung des aktuellen Standorts in Echtzeit (Wo befindet sich die Lieferung gerade?). Tracing beschreibt hingegen die zeitlich versetzte Rückverfolgung (Wo war die Lieferung in der Vergangenheit, welchen Weg hat sie genommen, welche Stationen passiert?).

Hinsichtlich der Corona-App sind die Begriffe ähnlich zu unterscheiden: