Spione unterm Weihnachtsbaum: Augen auf beim Geschenkekauf

Die Zeit der Weihnachtseinkäufe geht langsam in die heiße Phase. Auf dem Wunschzettel stehen immer öfter auch mit dem Internet verbundene Geräte abseits von Computer, Smartphone oder Tablet. Hier solltest du vor dem Kauf aber genau prüfen, ob das gut gemeinte Geschenk am Ende nicht deine Liebsten ausspioniert. Denn viele internetfähige Geräte greifen direkt oder über eine Smartphone-App auf eine Kamera bzw. ein Mikrofon zu oder orten den aktuellen Standort. Was genau mit den Daten geschieht, wo und wie lange sie gespeichert werden und wer darauf Zugriff erhält, bleibt oft unklar.

Um für mehr Transparenz zu sorgen und dir somit die Kaufentscheidung zu erleichtern, hat Mozilla einen Einkaufsführer für internetfähige Geräte erstellt. Er umfasst die Kategorien Spielzeug & Games, Smart Home, Unterhaltung, Wearables, Gesundheit & Fitness sowie Haustier-Gadgets.

Der englischsprachige Einkaufsführer mit dem Titel *privacy not included (*Privatsphäre nicht inbegriffen) geht unter anderem den Fragen nach, ob und wie die untersuchten Produkte den Nutzer ausspionieren können, was sie über ihn wissen und was im schlimmsten Fall passieren kann. Außerdem informiert er darüber, ob der Anbieter Daten unerwartet an Dritte weitergibt und ob er Nutzerdaten auf Anfrage löscht. Ein Link zur Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters findet sich meist ebenfalls auf der Infoseite jedes Produkts.