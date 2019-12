Cliqz für iOS 3.1.0 – Noch schneller und sicherer surfen

Was ist neu?

Automatischer Vergessen-Modus für noch mehr Privatsphäre

Seiten mit expliziten Inhalten wie Pornoseiten öffnet Cliqz sogar automatisch im Vergessen-Modus, um sicherzustellen, dass sie nicht in deinem Browserverlauf erscheinen. Dazu gleicht der Browser die eingegebene Webadresse automatisch mit einer Filterliste ab, die rund 200.000 Websites mit expliziten Inhalten umfasst.

Um dir das Surfen zu erleichtern, merkt sich dein Cliqz Browser normalerweise, welche Webseiten du besucht hast. So kannst du einmal aufgerufene Seiten schneller wiederfinden. Im Vergessen-Modus besuchte Websites werden hingegen nicht in deiner Browser-Chronik gespeichert.

Smart Cliqz liefern schnelle Antworten auf alltägliche Fragen

Gibst du zum Beispiel „wetter berlin“ in die Browserzeile ein, erscheint sofort eine grafisch aufbereitete Vorhersage für die kommenden Stunden und die nächsten fünf Tage.

Mit dem News Smart Cliqz kannst du dich immer schnell über die wichtigsten Ereignisse des Tages informieren. Gib einfach den Namen deiner bevorzugten Nachrichtenseite in die Browserzeile ein, und schon zeigt dir der Cliqz Browser in den Suchergebnissen die drei wichtigsten Nachrichten mit Schlagzeile, Bild und Zeitpunkt der Veröffentlichung an.