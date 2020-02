In fünf Schritten zum optimalen Schutz deiner persönlichen Daten

Anlässlich des Safer Internet Day erklären wir, wie du in wenigen Schritten deine Online-Sicherheit erhöhst und deine Privatsphäre im Internet besser schützt. Wenn du die folgenden Tipps beachtest, bist du sicher vor Datensammlern und Betrügern, die an deine persönlichen Daten kommen wollen:

1. Verwende ein Anti-Tracking-Tool

2. Nutze einen Werbeblocker

3. Ändere die Cookie-Einstellungen und passe deine Datenschutzoptionen an

Lösche und blockiere in deinen Browsereinstellungen Cookies von Drittanbietern. Achte bei der Einrichtung von Software, Konten und Online-Diensten auf deine Datenschutzeinstellungen und beschränke gegebenenfalls den Datenzugriff. Das Open-Source-Tool re:consent erlaubt dir, deine Zustimmung zur Datenerhebung auf Websites schnell und einfach zu prüfen bzw. zu ändern. Der Cliqz Browser für Windows und Mac verfügt zudem über einen Cookie Pop-up Blocker, der nervige Cookie-Hinweise auf Websites einfach ausblendet und die Datenerhebung automatisch ablehnt. In Betriebssystemen wie Windows 10 kannst du bestimmte Schnüffelfunktionen abschalten oder in sozialen Netzen wie Facebook festlegen, wer auf die von dir eingestellten Inhalte zugreifen darf. Erfahre dazu mehr in unseren Ratgebern für Facebook, Twitter und Instagram.