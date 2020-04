Smartphone-Reinigung: So hältst du dein Handy möglichst keimfrei und sauber

Wir alle sind in diesen Tagen besonders angehalten, uns regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt dazu klare Anweisungen. Aber was nützt das ganze Waschen und Desinfizieren, wenn wir danach direkt wieder zu unserem Handy greifen, das meist nur so vor Keimen strotzt? Deshalb ist neben der Handhygiene auch die Smartphone-Reinigung sehr wichtig.

So verringerst du ebenfalls die Gefahr einer Schmierinfektion mit dem neuen Coronavirus. Ersten Studien zufolge bleibt SARS-CoV-2 nämlich mehrere Stunden oder sogar Tage auf Oberflächen infektiös. Auf Edelstahl-, Glass- oder Plastikoberflächen übersteht es demnach bis zu neun Tage.

Wir erklären, wie du selbst solche hartnäckigen Erreger entfernst und dein Handy möglichst lange sauber hältst.