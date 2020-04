Covid-19-Phishing-Mails: Betrüger wollen aus Corona-Krise Kapital schlagen

Andere aktuelle Phishing-Mails sind offiziellen Schreiben von Banken und Sparkassen nachempfunden. In ihnen werden die Empfänger aufgefordert, ihre hinterlegten Daten wie Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse zu überprüfen und gegebenenfalls auf einer verlinkten Webseite zu aktualisieren, um weiterhin eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. Kommen die Empfänger dieser Aufforderung nach, übermitteln sie ihre Daten direkt an die Kriminellen.

Viele Kriminelle nutzen die durch die Corona-Krise ausgelöste Verunsicherung vieler Menschen aus, um mit betrügerischen Machenschaften Geld zu verdienen. Die Verbraucherzentrale warnt beispielsweise vor derzeit kursierenden Phishing-Mails, in denen sich Betrüger als Händler von Atemschutzmasken ausgeben, um an die persönlichen Daten unbedarfter Menschen zu gelangen.

Wir erklären, woran du solche Phishing-Mails erkennst, wie du dich effektiv schützt und was du tun kannst, wenn du doch einmal auf einen Betrugsversuch hereingefallen bist.

Zahlreiche Phishing-Angriffe haben außerdem die Verbreitung von Schadsoftware zum Ziel. So sind verstärkt E-Mails im Umlauf, die angeblich von Gesundheitsbehörden oder -organisationen stammen und vermeintlich wichtige Informationen zum neuartigen Coronavirus als Anhang enthalten. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um Schadprogramme, die bei einem Klick auf den Anhang aktiv werden und unter anderem vertrauliche Daten stehlen. Beispiele für Coronavirus-Phishing finden sich auf der Website der Electronic Frontier Foundation (EFF) sowie auf coronavirusphishing.com .

Das Wichtigste in Kürze:

Phishing-Mails erkennen

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Angaben zu vertraulichen Daten wie Kreditkartennummern, PINs oder Transaktionsnummern (TANs) verlangt werden. Seriöse Firmen würden solche Informationen nie per E-Mail abfragen. Ein weiteres Warnsignal ist die nachdrückliche Aufforderung, einem Link zu folgen oder einen Anhang zu öffnen.

Standardbrowser mit Phishing-Schutz nutzen

Wie anfällig du für solche Phishing-Versuche bist, hängt auch von deinem gewählten Standardbrowser ab: Wenn du auf einen Link in einer gefälschten E-Mail klickst, wird dieser normalerweise in dem Browser geöffnet, den du als Standard festgelegt hast. Deshalb ist der Standardbrowser bei der Abwehr von Phishing-Angriffen entscheidend.

Der im Cliqz Browser eingebaute Phishing-Schutz erkennt bis zu viermal mehr Betrugsversuche als Google Safe Browsing und arbeitet wesentlich schneller, indem er bisher unbekannte Phishing-Seiten innerhalb einer Stunde identifiziert. Wenn du eine potenziell gefährliche Website öffnest, blendet der Cliqz Browser einen Warnhinweis ein. Zusätzlich zeigt Cliqz für iOS ab Version 3.4.0 nur noch die wichtigsten Bestandteile einer Webadresse in der URL-Leiste an. So kannst du betrügerische Seiten einfacher erkennen.

Mache Cliqz zu deinem Standardbrowser und profitiere von seinem hocheffizienten Phishing-Schutz sowie zusätzlichen Privatsphäre- und Sicherheitsfunktionen: