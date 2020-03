Neueste Infos zum Coronavirus in der Cliqz Suchmaschine

Ab sofort wird dir auf der Startseite der Cliqz Suchmaschine (Beta) eine Benachrichtigung zu Covid-19 angezeigt, die dich mit einem Klick zu den neuesten Informationen rund um das Thema Coronavirus weiterleitet. Unser News-Team stellt kontinuierlich die wichtigsten Nachrichten aus vertrauenswürdigen Quellen zusammen. So hast du die aktuelle Nachrichtenlage immer im Blick.

In einer neuen Wissensbox haben wir außerdem wichtige Infos zu Corona und Covid-19 zusammengefasst. Dazu zählen Notfallnummern (in Deutschland: 116 117) sowie Links zu behördlichen Informationsseiten, Fragen-Antworten-Sammlungen (FAQs) und Statistiken. Beispielsweise findest du hier einen Link zu einer Webseite der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einer interaktiven Karte der vom Coronavirus betroffenen Gebiete und offiziellen Fallzahlen.