Entgoogle dich: interessante Alternativen zu Google-Produkten

Der in Deutschland entwickelte Open-Source-Browser Cliqz basiert auf Mozillas Firefox und kommt mit eingebauter anonymer Schnellsuchmaschine sowie diversen Privatsphäre-Funktionen. Er bietet umfassenden Schutz vor Aktivitätenverfolgung (Tracking) und Identitätsdiebstahl (Phishing), einen integrierten Werbeblocker sowie viele weitere praktische Funktionen wie automatisch verschlüsselte Website-Verbindungen (HTTPS Everywhere) und einen Video Downloader . Ergänzend zu der Cliqz-Schnellsuche kannst du eine alternative Suchmaschine wie die noch im Betastadium befindliche Cliqz-Websuche , DuckDuckGo oder Startpage als Standard festlegen. Zudem unterstützt der kostenlose Cliqz Browser Firefox-Add-ons und ist für alle gängigen Plattformen (Windows, Mac, Android, iOS) verfügbar. Falls du nicht den Umweg über den Play Store machen möchtest, kannst du die APK-Datei für Cliqz für Android auch direkt hier herunterladen .

