Wie lösche ich Daten sicher von Smartphone oder Laptop?

Bei Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem gilt: Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen allein sorgt nicht dafür, dass Daten unwiderruflich verschwinden. Unter Android werden bei einem sogenannten Factory Reset oder Wipe zwar die Verweise auf die Dateien – also das Inhaltsverzeichnis des internen Speichers – entfernt, deren Speicherbereiche aber nicht zwingend überschrieben, so dass sie sich mit etwas Aufwand und einem Recovery-Tool wiederherstellen lassen.

Daher sollten Anwender ihre Daten auf dem Gerät zunächst verschlüsseln, bevor sie es zurücksetzen. Der Verschlüsselungsvorgang wird in der Regel unter dem Einstellungspunkt „Sicherheit“ angestoßen und kann einige Zeit in Anspruch nehmen, weshalb das Mobilgerät vollständig geladen oder mit dem Stromnetz verbunden sein sollte. Nach dem anschließenden Factory Reset, bei dem alle Einstellungen, Downloads, Mediendateien, System-, App- und Benutzerdaten gelöscht werden, empfiehlt sich der Einsatz einer App zum Überschreiben des freien Speichers. Alternativ kannst du dies auch manuell durchführen, indem du so lange ein Video aufnimmst oder unkritische Daten auf dein Mobilgerät kopierst, bis dessen Speicher voll ist.

Zum Abschluss empfiehlt sich ein weiteres Factory Reset über den Einstellungspunkt „Sichern & zurücksetzen“. Hundertprozentige Sicherheit, dass wirklich alle Datenfragmente entfernt wurden, gibt es jedoch nie. Aber zumindest dürften nach Anwendung der beschriebenen Schritte selbst technisch versierte Nutzer nicht mehr in der Lage sein, die gelöschten Daten mit Standardwerkzeugen wiederherzustellen.

Um mögliche Probleme mit der eventuell auf Smartphones und Tablets ab Android 5.1 eingeschalteten Reaktivierungssperre zu vermeiden, ist darüber hinaus das damit verknüpfte Google-Konto zu entfernen. Dadurch wird die Sperre deaktiviert und der neue Besitzer kann das Gerät ohne Angaben deiner Anmeldedaten nutzen. Verwendest du eine externe Speicherkarte, solltest du diese am besten nicht zusammen mit dem alten Smartphone oder Tablet verkaufen oder verschenken. Falls du die Speicherkarte dennoch mit abgeben willst, kannst du sie per Kartenleser an den PC anschließen und wie eine Festplatte sicher löschen. Natürlich solltest du auch daran denken, die SIM-Karte aus dem Gerät zu entfernen, bevor du es weitergibst.