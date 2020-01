Instagram: die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen

Wenn dich jemand in einem Foto oder Video markiert, wird dieses standardmäßig automatisch deinem Instagram-Profil hinzugefügt. Um dies zu verhindern, musst du unter Einstellungen > Privatsphäre > Markierungen die Option „Automatisch hinzufügen“ durch Umlegen des Schalters deaktivieren. Dann werden markierte Fotos und Videos erst in deinem Profil angezeigt, wenn du sie genehmigt hast.

Wenn du dich dazu entscheidest, Fotos und Videos manuell zu deinem Profil hinzuzufügen, wirst du trotzdem benachrichtigt, wenn dich jemand in einem Foto oder Video markiert. Um ein solches Foto oder Video zu deinem Profil hinzuzufügen, tippe zunächst auf das Foto oder Video, dann auf deinen Benutzernamen und wähle „In meinem Profil anzeigen“ aus.

Du kannst auch im Nachhinein Fotos und Videos verbergen, in denen du markiert wurdest. Tippe dazu erst auf das Foto oder Video, das du in deinem Profil verbergen möchtest, dann auf deinen Benutzernamen und schließlich auf „In meinem Profil verbergen“. Beachte jedoch, dass die Markierung dadurch nicht aus dem Foto oder Video selbst entfernt wird.

Um dich aus einem Foto oder Video zu entfernen, in dem dich jemand markiert hat, tippe das Foto oder Video und dann deinen Benutzernamen an. Anschließend wählst du „Mich aus dem Beitrag entfernen“ und bestätigst mit „Entfernen“.